Mesto Šljivići
MISLIO DA GA NIKO NE VIDI, ALI SU FAROVI OSVETLILI ZVER! Ljudi snimili nesvakidašnji prizor nadomak Kušića - trči koliko ga noge nose! (VIDEO)
Nesvakidašnji prizor zabeležili su meštani u mestu Šljivići na putu ka selu Kušići na samo jedan kilometar od centra grada.
Medved koji se našao na kolovozu trudio se da pobegne u šumu ispred automobila.
Sve češća pojava medveda u naseljenom području u planinskim predelima u poslednje vreme nije retkost.
Ponekad ove šumske zveri prave štete u domaćinstvima a ljudi su u strahu.
Kurir.rs/Rina
