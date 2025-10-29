Slušaj vest

Nesvakidašnji prizor zabeležili su meštani u mestu Šljivići na putu ka selu Kušići na samo jedan kilometar od centra grada.

Medved koji se našao na kolovozu trudio se da pobegne u šumu ispred automobila.

Sve češća pojava medveda u naseljenom području u planinskim predelima u poslednje vreme nije retkost.

Ponekad ove šumske zveri prave štete u domaćinstvima a ljudi su u strahu.

Kurir.rs/Rina

