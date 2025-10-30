Slušaj vest

Bravo heroji!, reči su kojima su mladi vatrogasci pozdravljeni na mrežama za svoju hrabrost, požrtvovanost i herojstvo. 

Prema rečima doktora Zorana Krulja, portparola Zavoda za urgentnu medicinu Novi Sad, njihova ekipa izašla je po prvom prioritetu u 22.24 u ulicu Veselina Masleše i zbrinula muškarca starog 65 godina koji je zbog inhalacije dima prevezen u Institut za plućne bolesti u Sremskoj Kamenici, u svesnom stanju.

Druga ekipa dežurala je na licu mesta do kraja gašenja požara u 23.40 sati.

 Kurir.rs/Instagram

