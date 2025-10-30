Ekipa iz Vatrogasne brigade Novi Sad stigla je munjevito i brzom reakcijom izvukla čoveka iz stana u plamenu u Ulici Veselina Masleše 118 u Novom Sadu i tako mu spasila život.
OVO SU LICA HEROJA! Oni su spasli Novosađanina iz stana u plamenu (FOTO)
Bravo heroji!, reči su kojima su mladi vatrogasci pozdravljeni na mrežama za svoju hrabrost, požrtvovanost i herojstvo.
Prema rečima doktora Zorana Krulja, portparola Zavoda za urgentnu medicinu Novi Sad, njihova ekipa izašla je po prvom prioritetu u 22.24 u ulicu Veselina Masleše i zbrinula muškarca starog 65 godina koji je zbog inhalacije dima prevezen u Institut za plućne bolesti u Sremskoj Kamenici, u svesnom stanju.
Druga ekipa dežurala je na licu mesta do kraja gašenja požara u 23.40 sati.
