Slušaj vest

Durmitor veličanstveni, tako neretko nazivaju planinu na severu Crne Gore. Ove godine, za razliku od prethodnih, turistički radnici neće gledati u nebo i nadati se snegu, jer će uz pomoć Ministarstva turizma koje je izdvojilo novčana sredstva, jedna staza na Savinom kuku dobiti dugo očekivano veštačko osnežavanje.

- To je staza od 600 metara koja će biti pod veštačkim snegom. Tu se nalazi ski lift koji sve vreme radi. Faktički, radi od prvog skijaškog dana do poslednjeg. Na njemu ima dovoljno kapaciteta kako bi obslužili skijaši, ali ipak neizvodljivo je da se cela zimska sezona bazira na toj jednoj stazi, kaže za RINU Marinko Purić izvršni direktor SC Durmitor.

Radovi na potrebnoj infrastrukturi već su počeli i u planu je da sistem za veštačko osnežavanje bude u funkciji pre zvaničnog početka zime.

- Mi smo sada na početku čitavog tog projekta. Radimo prvu fazu, a iz nekoliko faza ćemo najverovatnije raditi čitav sistem. Prva faza se radi ove jeseni i ona će biti gotova, nadam se, do 1. decembra, i da ćemo tada imati proizvodnju snega na toj jednoj stazi za koju smo predvideli da je najbolja i da je na njoj za sad najjeftinije, ekonomičnije dovesti taj veštački sneg - dodaje Purić.

1/5 Vidi galeriju Durmitor dobija sistem za veštačko osnežavanje Foto: RINA

Koliko su ulaganja u skijašku infrastrukturu na Durmitoru značajna, potvrđuje i predsednik Skupštine opštine Žabljak, Ivan Popović.

- Na Žabljaku od 80 ih godina nije bilo većih ulaganja u skijašku infrastrukturu. Sad smo napravili konačno neke konkretne pomake. Takođe, tu imamo od prošle godine već otvoren poligon za skijaše početnike, što je isto vrlo važno. S obzirom da proteklih dve godine nismo imali snega na Žabljaku, topovi bi nam tada bili od izuzetnog značaja. Ove godine ćemo konačno imati priliku da uz veštačko osnežavanje pokrijemo poligon i tu stazu - kaže Popović.

Osim skijanja i sadržaja za skijaše, takođe je potpuno spreman kompletan kalendar za predstojeću zimsku sezonu na Žabljaku.

- U taj kalendar spada upravo i ovo veštačko osnežavanje, zajedno sa hodanjem na krpljama od skijališta Savin Kuk do Crnog jezera. Takođe, Žabljak je dobio svoj uređeno trg. Tu će biti upriličeno mnogo sadržaja za sve generacije, kao i praznični bazar - ističe Popović.

Tokom ljeta na Žabljaku su oboreni rekordi posećenosti, a po svemu sudeći – očekuje se i rekordna zimska turistička sezona.