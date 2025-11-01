Slušaj vest

U Zavičajnom muzeju Župe u Aleksandrovcu predstavljeno je peto izdanje "Enciklopedije Kruševca", kapitalno delo autora mr Slobodana Simonovića, istraživača, publiciste i bibliotekara u penziji iz Kruševca, u izdanju ove ugledne ustanove.

Ovo je peto izdanje knjige koja je nastajala pedeset godina. Obuhvata period od najstarijih vremena do jula 2025. godine i u njoj je obrađeno više od 4.500 pojmova, na 950 stranica A4 formata. Ono što pleni u Enciklopediji je sveobuhvatnost njenog sadržaja – zastupljene su oblasti: istorija, politika, privreda, kultura, religija, književnost, umetnost, etnologija, sport, geografija, geologija, hidrogeologija … Tekstualni sadržaj knjige ilustruje više od 1.300 crno belih fotografija, geografskih karata, 134 kolor priloga.

Svoje sadržaje dalo je oko pedeset saradnika, od Kruševca pa do Trstenika, Aleksandrovca, Brusa, Varvarina, Ražnja i Ćićevca. Knjiga ima kapitalni značaj, a ovakav projekat u Srbiji su realizovali samo Beograd, Novi Sad i Niš, a Kragujevac je objavio svoj Leksikon.

U ime izdavača i domaćina manifestaciju je otvorio vd direktor Aca Terzić, program je vodio Ivan Brborić, a o knjizi su govorili protojerej Dragić Ilić, dr Miloš Marković, dr Velibor Lazarević i istoričar Ivan Brborić.

Mr Slobodan Simonović je stvaralačkim radom u kulturi i bibliotekarstvu stekao stručno znanje. Više od pet decenija pronalazi, istražuje i brine o zavičajnoj građi kruševačkog kraja. Tako je i nastala "Enciklopedija Kruševca".

- U Narodnoj biblioteci Kruševac sam radio oko četrdeset godina na Odeljenju zavičajnih knjiga, tako da sam došao do najstarijih dragocenih podataka. Knjiga obuhvata period od najstarijih saznanja do današnjih dana. Naučno je sitematizovana na najsavremenijim metodološkim principima i vrlo je jednostavna za snalaženje i čitanje. Ima dosta bisera i iz ove knjige mogu se praviti razni leksikoni. Veoma je dragocena. Moja želja je bila da ostavim nešto iza sebe. Ova Enciklopedija nije samo zbirka podataka, već svedočanstvo o našem znanju, kulturi i identitetu, most između prošlosti i budućnosti - rekao je mr Simonović.