Regionalna privredna komora Rasinskog upravnog okruga, sa sedištem u Kruševcu, u saradnji sa Adonis grupom i Tujap sajmovima, organizovala je posetu privrednika Rasinskog okruga, turskom  30. Internacionalnom sajmu pakovanja – EURASIA PACKAGING.

- Na sajmu je učestvovalo 1.231 izlagač iz 48 zemalja, uz više od 60.000 posetilaca iz više od 115 zemalja. Istanbulski sajam Eurasia Packaging i Food tech Euroasia predstavlja jednu od najvećih sajamskih manifestacija u regionu, gde proizvođači prehrambenih i neprehrambenih proizvoda mogu pronaći brojna pametna rešenja i inovacije - kaže Maja Marković - direktorka RPK Kruševac.

Privrednici Rasinskog okruga posetili Tursku  Foto: RPK Kruševac

