POSETA SAJMU PAKOVANJA U ISTANBULU Privrednici Rasinskog okruga posetili Tursku (FOTO)
Regionalna privredna komora Rasinskog upravnog okruga, sa sedištem u Kruševcu, u saradnji sa Adonis grupom i Tujap sajmovima, organizovala je posetu privrednika Rasinskog okruga, turskom 30. Internacionalnom sajmu pakovanja – EURASIA PACKAGING.
- Na sajmu je učestvovalo 1.231 izlagač iz 48 zemalja, uz više od 60.000 posetilaca iz više od 115 zemalja. Istanbulski sajam Eurasia Packaging i Food tech Euroasia predstavlja jednu od najvećih sajamskih manifestacija u regionu, gde proizvođači prehrambenih i neprehrambenih proizvoda mogu pronaći brojna pametna rešenja i inovacije - kaže Maja Marković - direktorka RPK Kruševac.
Privrednici Rasinskog okruga posetili Tursku Foto: RPK Kruševac
