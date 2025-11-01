Da se radi i gradi po tvom

Da se radi i gradi po tvom

Slušaj vest

Predsednica opštine AleksandrovacJelena Paunović uručila je pet ugovora predstavnicima grupe građana čiji su projekti dobili podršku opštinske komisije, vrednih više od dva miliona dinara, u okviru akcije "Da se radi i gradi po tvom".

- Ovaj projekat ima za cilj da se građani uključe u proces odlučivanja u opštini Aleksandrovac, čime bi se povećao njihov osećaj društvene odgovornosti, donoseći nove mogućnosti i podsticaje za dalji razvoj zajednice. Opština Aleksandrovac će nastaviti sa ovom akcijom koja je dokaz kako se zajedničkim naporima i usmerenim investicijama sugrađanima pruža prilika za bolju i kvalitetniju svakodnevicu, te poželela uspeh u realizaciji ovih projekata - izjavila je Jelena Paunović, predsednica opštine.

Predstavnici grupa građana su se zahvalili opštini Aleksandrovac što je prepoznala važnost projekata i za njih odobrila sredstva u ostvarivanju ciljeva usmerenih za dobrobit njihovih mesnih zajednica.

1/5 Vidi galeriju Investicije u Aleksandrovcu Foto: Opština Aleksandrovac

Ugovori za male projekte, koji su dodeljeni, omogućiće izgradnju krovne konstrukcije za pokrivanje bine u Garevini, igrališta za decu u dvorištu škole u Vitkovu i uređenje podloge i ograđivanje kontejnerskih mesta u Aleksandrovcu.

Takođe, biće postavljene betonske kanalete i betoniraće se staza na ulazu u Dom kulture i škole u Gornjem Stupnju, kao i izrada ograde i sređivanje sportskog terena u Rudenicama.