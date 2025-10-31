Srbija
HITNA POMOĆ KRAGUJEVCA IMALA PUNE RUKE POSLA: Najviše intervencija zbog problema sa srcem
Ekipe hitne pomoći u Kragujevcu u prethodna 24 sata obavile su 36 intervencija na terenu (25 tokom dana i 11 tokom noći).
U ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu su obavljena 52 pregleda odraslih osoba (tokom dana 12, a tokom noći 40 pregleda). Na javnom mestu bilo je ukupno 8 intervencija.
Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa povredama, sa niskim krvnim pritiskom i sa vrtoglavicom. Preko noći pretežno su se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom i sa srčanim problemima, navode u kragujevačkom Zavodu za urgentnu medicinu.
Službi hitne pomoći je upućeno 165 poziva telefonom u prethodna 24 sata.
