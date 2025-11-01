Slušaj vest

Ministarstvo odbrane uručilo je juče donaciju Opštini Golubac – stolariju i drvnu građu, u ukupnoj vrednosti od 5.000.000 dinara, namenjenu vlasnicima kuća u vikend naselju Vinci koje su bile zahvaćene požarom krajem juna i početkom jula ove godine.

Drvna građa i stolarija izrađene su u pogonu za preradu drveta Vojnograđevinske ustanove „Beograd“ u Šapcu.



Takođe, Ministarstvo odbrane obezbedilo je i donatora koji je u prethodnim danima vlasnicima vikendica u Vincima uručio građevinski materijal - krovni pokrivač, crep, krovne letve i montu, u vrednosti od 3.000.000 dinara.



Prilikom uručivanja donacije predsednik Skupštine opštine Golubac Aleksandar Đukić izrazio je zahvalnost Ministarstvu odbrane na angažovanju pri gašenju požara i donaciji koja je uručena vlasnicima oštećenih objekata u vikend naselju Vinci.

- Požar koji je zahvatio deo naselja uništio je deo stambenih i vikend objekata. Ministarstvo odbrane učinilo je sve na sprečavanju veće nesreće, a nakon toga i da se oštećenim porodicama dostave donacije u vidu građevinskog materijala. Prošlog petka je dostavljen prvi deo donacije. Danas je ovo drugi dan dostavljanja, u toku je istovar krovne konstrukcije i PVC stolarije koja je neophodna da bi objekti ponovo bili u funkciji – rekao je predsednik Skupštine opštine Golubac Đukić.

Foto: Darimir Banda/MC Odbrana





Branka Žemberi Dikić iz Beograda rekla je da su prošle nedelje dobili crep i blokove i da je juče stigla građa za krov, prozore i vrata.

- Najbitnije je da stavimo krov pre kiše i snega da ne bi došlo do većih oštećenja. Prijatno smo iznenađeni koliko su pripadnici Vojske Srbije organizovani i kako se sve odvija – rekla je Žemberi Dikić.



Jovan Radojčić iz Beograda istakao je da je zadovoljan organizacijom i izrazio zahvalnost Ministarstvu odbrane što je pomoć stigla na vreme te naglasio da ga očekuje sređivanje krova i postavljanje stolarije na oštećenoj vikendici.



Vlada Republike Srbije donela je, na inicijativu Ministarstva odbrane, Zaključak kojim se omogućava pružanje jednokratne pomoći u otklanjanju posledica požara vlasnicima oštećenih objekata u vikend naselju Vinci.