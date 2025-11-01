Slušaj vest

U Gradskoj kući u Sremskoj Mitrovici potpisan je ugovor o dodeli sredstava u iznosu od sedam miliona dinara za završetak druge faze obnove Muzeja na Spomen-groblju.

Sredstva je obezbedilo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, dok je prvu fazu finansiralo Ministarstvo kulture.

Ugovor su potpisali ministarka Milica Đurđević Stamenkovski i Ilija Nedić, direktor Zavoda za zaštitu spomenika kulture, u ime Grada Sremska Mitrovica.

"Kultura sećanja je temelj svakog naroda“

Ministarka Milica Đurđević Stamenkovski istakla je da je kultura sećanja temelj svakog naroda i da je očuvanje istorijskog identiteta od izuzetnog značaja.

„Želim da izrazim zadovoljstvo što sam u Sremskoj Mitrovici — drevnom gradu koji postojano prkosi vremenu i bogatstvom svoje istorije svedoči o tome šta smo kao narod prošli da bismo danas bili slobodni i svoji. Ne smemo da zaboravimo na veliku žrtvu naših predaka i moramo da znamo šta nam se dogodilo da bismo znali kako da se suočimo sa izazovima današnjice i kojim putem treba da idu buduće generacije,” poručila je ministarka.

Sremska Mitrovica Foto: Dijana Šćekić

Dodala je da je Ministarstvo pozitivno odgovorilo na zahtev Zavoda za zaštitu spomenika kulture i izdvojilo 7 miliona dinara za završetak druge faze radova:

„Spomen-kuća, koja se nalazi na groblju naših stradalnika iz Drugog svetskog rata, nekada je bila predata lovačkom udruženju i od tada nije služila svojoj pravoj nameni. Sada želimo da joj vratimo duh i značaj — da postane muzej, mesto sećanja, gde će dolaziti đaci i ekskurzije iz cele zemlje. Posebno je važno što je kuća deo kompleksa na kojem je, prema predanju, likvidiran veliki srpski slikar Sava Šumanović. Drago mi je što smo udružili snage sa Ministarstvom kulture, koje je finansiralo prvu fazu, i što ćemo zajedno privesti kraju ovaj važan projekat. Radovi će uskoro početi, a prema planu, završetak se očekuje na proleće 2026. godine“, naglasila je Đurđević Stamenkovski.

Zajednički projekat države i Grada Sremska Mitrovica

Svečanom potpisivanju ugovora prisustvovali su zamenica gradonačelnika Danica Nedić, načelnik Gradske uprave za kulturu Vladimir Pavlović i predsednik Skupštine grada Vladimir Sanader.

„Želim da se zahvalim ministarki Milici Đurđević Stamenkovski što je došla u naš grad i donela nam jedan divan poklon – sredstva koja su mnogo više od poklona, jer će ubrzati realizaciju projekta obnove Spomen-kuće na Spomen-groblju. Grad je već ranije započeo uređenje — očišćeno je groblje, postavljeno osvetljenje i video-nadzor, a sada sledi obnova objekta koji treba da postane mesto sećanja i obrazovanja za buduće generacije koje još uvek nisu dovoljno upoznate sa onim što se dogodilo tih ratnih godina u Sremskoj Mitrovici“, rekao je Vladimir Sanader, predsednik Skupštine grada.

Projekat od značaja za čuvanje sećanja i identiteta

Rekonstrukcija Spomen-kuće na Spomen-groblju u Sremskoj Mitrovici predstavlja jedan od najznačajnijih projekata kulture sećanja u ovom delu Srbije.

Njeno završavanje simbolično će spojiti prošlost, sadašnjost i budućnost — u čast svih koji su dali život za slobodu.