- Videli smo da je saobraćaj malo usporio, ali nismo znali zbog čega. Onda smo videli jednog čoveka kako prutićem „tera“ svoju krmaču koja je izgleda pobegla i otišla na magistralu. Iza njega je bilo još dvoje ljudi koji su po svemu sudeći bili na istom zadatku – da vrate krmaču u obor, kaže za RINU jedan od vozača.

Saobraćaj se vrlo brzo normalizovao nakon što je neobična ekipa napustila kolovoz.

Na društvenim mrežama brojni su komentari u kojima se brane prava životinja i kritikuje vlasnik koji prutem pokušava da je vrati. Ipak, bilo je i onih koji misle drugačije.

- Sad svi brane svinju, a kad se jedu pršuta, meso, kobasice i čvarci niko se niti buni, niti žali - jedan je od komentara.

(Kurir.rs/RINA)

