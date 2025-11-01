Neobična scena oraspoložila je vozače koji su se tokom jutarnjih sati našli za volanom na magistralnom putu Užice–Čajetina.
Nižu se komentari
NESVAKIDAŠNJA SCENA NA PUTU KOD ZLATIBORA: Krmača pobegla na magistralu, a zbog poteza vlasnika vozači ostali u neverici
- Videli smo da je saobraćaj malo usporio, ali nismo znali zbog čega. Onda smo videli jednog čoveka kako prutićem „tera“ svoju krmaču koja je izgleda pobegla i otišla na magistralu. Iza njega je bilo još dvoje ljudi koji su po svemu sudeći bili na istom zadatku – da vrate krmaču u obor, kaže za RINU jedan od vozača.
Saobraćaj se vrlo brzo normalizovao nakon što je neobična ekipa napustila kolovoz.
Na društvenim mrežama brojni su komentari u kojima se brane prava životinja i kritikuje vlasnik koji prutem pokušava da je vrati. Ipak, bilo je i onih koji misle drugačije.
- Sad svi brane svinju, a kad se jedu pršuta, meso, kobasice i čvarci niko se niti buni, niti žali - jedan je od komentara.
(Kurir.rs/RINA)
