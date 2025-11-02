Slušaj vest

Već danima se tokom noći lisica šeta Ustaničkom ulicom u samom Prokuplju. Usnimljena je privatnim kamerama, a stanovnici ove ulice ne znaju šta da rade i kome da se obrate.

- Pun je dece u ulici, igraju se, ne znamo šta da radimo - jadaju nam se stanovnici ove ulice.

Tragom toga, došli smo do zaključka da u Prokuplju ne postoji služba koja je obučena da reaguje u slučaju divljih životinja. Lovci na primer ne smeju da love u naseljenom prostoru niti na sto metara od njega.

Lisica se šeta Prokupljem Izvor: Kurir

- Ni Zoohigijena nije obučena za postupanje prema divljim životinjama. Probaćemo da pomognemo građanima, eventualno, ako uspemo nekako da je uhvatimo, ali onda moramo da zovemo neku drugu službu da je preuzme. Mi nemam ni strelice za uspavljivanje, niti opremu za hvatanje divljih životinja - potvrđeno nam je u Zoohigijeni koja je pri Javnom preduzeću "Gradski vodovod".