Ove godine se lozničko KJP "Naš dom" svojski potrudilo da otkloni sve nedostatke na koje krajem prethodne ukazala republička veterinarska inspekcija posle posete prihvatilištu za napuštene životinje, na Jarcnu. Već u februaru je azil ispunio propisane uslove za zbrinjavanje napuštenih životinja i od tada psi sklonjeni sa ulice ovde imaju mnogo bolje uslove, a i sam proces od njihovog hvatanja na do smeštaja u azil je unapređen.

U preduzeću navode da svaki pas sklonjen sa lozničkih ulica i parkova najpre prođe trijažni pregled u ambulanti koja je rekonstruisana i uređena. Tu bude okupan, prođe veterinarski pregled i čipovanje, a ukoliko je zdrav, posle dva do tri dana odatle ide u azil. Pod nadstrešnicom se nalazi i nekoliko boksova za pse dok borave ovde. Prema rečima Vojislava Dragišića, izvršnog direktora preduzeća, trenutno se u azilu nalazi oko 180 pasa, pun kapacitet je do 200, ali nastoje da ih ne bude previše po boksovima i vodi se računa da zajedno budu slični po veličini i "naravi".

- Nedostatke koje utvrdila nadležna inspekcija smo otklonili, neke prostorije adaptirali, deo boksova rekonstruisali, uredili toalet sa toplom vodom, magacin za skladištenje hrane, kao i dvorište za šetnju pasa, a postavljena je i dezobarijera, neophodna na ulazu u ovakve objekte. Sve to dalo je rezultata, smrtnost pasa u azilu smanjena je sa 60 u 2024. godini na devet slučajeva u ovoj, a u stalnoj akciji njihovog udomljavanja lani su novi dom našla 42, a za prvih deset meseci ove godine 58 pasa. Svako može ovde naći kućnog ljubimca, poziv je otvoren, a pas koga izaberu da bi bio udomljen mora biti potpuno zdrav, u dobroj kondiciji, čipovan, očišćen od parazita i zaštićen od besnila – navodi on i dodaje da je planirano dalje poboljšanje uslova u azilu.

Psi koji lutaju po lozničkim ulicama i parkovima stara su slika koja nije karakteristična samo za Loznicu već i za druge srpske gradove. KJP "Naš dom" se sa problemom napuštenih pasa, odnosno pasa lutalica, bavi od 1999. kada je i otvoreno prihvatilište sa deset boksova na "Jarcanu" u Lozničkom Polju, kasnije je formirana i Zoohigijenska služba, u krugu preduzeća otvorena veterinarska ambulanta kako bi se što sveobuhvatnije rešio problem koji traži i velike finansijske troškove. Azil radi svakodnevno, i vikendom, od sedam do 15 časova, i ima video nadzor.