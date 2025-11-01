Slušaj vest

Auto moto savez Srbije (AMSS) je upozorio vozače da je na brojnim deonicama, zbog radova izmenjen režim saobraćaja.

AMSS je naveo i da lepo, suvo i toplo vreme donosi i pojačan saobraćaj najpre na izlazima iz gradova, a zatim i na glavnim putevima, posebno ka vikend naseljima.

Dodao je u saopštenju da na graničnim prelazima nema zadržavanja vozila.

Kurir.rs/Beta

