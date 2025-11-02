Slušaj vest

Stado ovaca u domaćinstvu Zorana Jezdića iz Brnjca nedaleko od Loznice, napali su psi lutalice i tom prilikom naneli veliku štetu.

Vlasnik domaćinstva za lokalne medije objašnjava da su mu zaklane četiri ovce i jedno jagnje, dok je veći broj povređen.

- Buku sam čuo oko 5.45 sati i odmah sam izašao da obiđem ovce. Ugledao sam više pasa, možda desetak, žutih i crnih, kako vršljaju i dave životinje. Pokušao sam da ih oteram, što je teško bilo, ovce su se razdelile, neke su i pobegle ka livadi, a sve se završilo petnaestak minuta posle šest sati.

Video sam četiri mrtve ovce i jedno jagnje, dok ih je više bilo krvavo. Imam preko dvadeset ovaca, za osam još tragam okolo, da vidim da li je neka preživela ili uginula - navodi Zoran Jezdić i potvrđuje da su na terenu bili veterinari, koji su evidentirali zatečeno stanje.

U obližnjem šumarku se često dešava da vlasnici dovoze i ostavljaju svoje pse, prepuštajući ih tako da se sami snalaze. Do sada u ovom selu nije bilo sličnih pojava, a šteta koju je pretrpelo domaćinstvo Jezdića nije zanemariva.