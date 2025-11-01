Radnika strane firme koja je angažovana na nekim radovima u bazi na izlazu iz Prokuplja, zbog pada sa visine, izvlačili su pripadnici Vatrogasno-spasilačke ekipe Sektora za vanredne situacije Prokuplje . Njemu je usled pada povređena noga, a samo izvlačenje je trajalo duže vreme, zbog bezbednosti povređenog.

- Pacijent M.M. (42) je 29.10. dovezen sanitetskim vozilom PK u pratnji medicinske ekipe. U pitanju je povreda nastala padom sa cisternе za gorivo, prilikom čega se žalio na bol u levom stopalu. Nakon obavljenog pregleda, odrađene dijagnostike, date terapije i konsultacije hirurga i ortopeda, a u dogovoru sa predstavnikom firme za koju pacijent radi, organizovan je transport privatnim sanitetskim vozilom na dalje lečenje u ustanovu tercijarnog ranga u Beogradu- potvrđeno nam je u Opštoj bolnici Prokuplje.