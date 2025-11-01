Slušaj vest

Srboljub Srba Nikolić, dugogodišnji novinar iz Vranja preminuo je juče nakon duge i teške bolesti. Rođen je 10. maja 1955. godine u Vranju. Završio je Gimnaziju a potom i Fakultet političkih nauka u Beogradu, odsek žurnalistika. Svoju profesionalnu karijeru započeo je u Kragujevcu u listu „Zastava“ Zavoda „Crvena zastava“ (1980–1982).

Međutim, njegov pravi profesionalni dom postalo je Radio Vranje, gde je neumorno radio od 1982. do 2015. godine. U ovom periodu, Srba je dao ogroman doprinos kako u informativnom programu, tako i kroz autorske, izuzetne serijale i reportaže, kako na radiju, tako i na televiziji.

Kroz svoj rad, izuzetno cenjen i autoritativan, Srba Nikolić je otkrio i približio publici nesagledivo bogatstvo našeg područja.

Pamtićemo ga kao izuzetnog profesionalca, čiji su topli glas i autorski pečat ostali utkani u duše slušalaca a kasnije i gledalaca TV Vranje. Njegove emisije bile su prava svedočanstva o lepoti i ljudima juga Srbije. Pomenućemo samo neke od njih: Dolinom Pčinje, Predeo izuzetnih odlika, Sa Srbom u pohode, Povratak prirodi, Biseri Juga Srbije.

Tokom decenija predanog rada, Srba nije samo izveštavao – on je čuvao i oblikovao kulturno nasleđe vranjskog kraja.

Njegov talenat je prepoznat i na najvišem nivou: 1984. godine osvojio je prvu nagradu na Festivalu radio stanica Srbije u Kruševcu za emisiju o iseljavanju srpskog i drugog nealbanskog stanovništva iz Biljače, najvećeg sela opštine Bujanovac. Dobio je i pohvalu za emisiju za mlade „Korak od sna“.

Srba Nikolić sahranjen je danas, u 13.00 sati na Šapranačkom groblјu.