U zgradi Gradske uprave grada Kruševca ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Demo Beriša održao je više sastanaka sa rukovodstvima Grada Kruševca, Rasinskog upravnog okruga i opština u Rasinskom okrugu na kojima se razgovaralo o unapređenju položaja osetljivih društvenih grupa i jačanju društvenog dijaloga.

Prema rečima ministra Beriše, primeri dobre prakse iz Rasinskog okruga poslužiće kao model i za druge lokalne samouprave u Republici, a otvoreni dijalog između institucija i građana najbolji je put ka uključivom društvu bez diskriminacije.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog dodelilo je zahvalnice Rasinskom upravnom okrugu i gradu Kruševcu.

-Ne postoji bolji trenutak da kulturu dijaloga i dijalog podižemo na viši nivo, naročito imajući u vidu da različiti akteri društvenog života posežu i za nekim drugim metodama kada je u pitanju rešavanje društvenih pitanja. Mi ćemo pokušati da dijalog razvijemo na najviši mogući način sa civilnim sektorom. Teme su vrlo bitne – od prava nacionalnih manjina u našem okrugu, prava osoba sa invaliditetom i ranjivih grupa, sprečavanje svih vidova diskriminacije i saradnja sa civilnim sektorom. Samo kroz otvoreni dijalog može da se rešava svako pitanje koje postoji u društvu, izjavio je načelnik Rasinskog upravnog okruga Ivan Anđelić.

U ime grada Kruševca ministru se na poseti zahvalila zamenica gradonačelnika Snežana Radojković.

-Ministar je upoznat sa planovima i strategijama koje grad Kruševac primenjuje u toku ove godine, i koje su to mere koje će biti uvrštene u budžet grada Kruševca za narednu 2026. Godinu, izjavila je gospođa Radojković.

Ministar Demo Beriša je posetio Romski kulturni centar u naselju “Marko Orlovović” u Kruševcu i na licu mesta je razgovarao sa pripadnicima Romske nacionalne zajednice o značaju očuvanja kulture, identiteta i ravnopravnosti u svim društvenim oblastima u lokalnoj zajednici.