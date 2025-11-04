Slušaj vest

U Gradskoj upravi priređen je prijem za učesnike Međunarodnog kursa civilno – vojne saradnje, koji se realizuje u jedinicama Vojske Srbije u Kruševcu.

Tema je bila – saradnja gradskih vlasti sa jedinicama Vojske Srbije, a goste je primila zamenica gradonačelnika Snežana Radojković.

Zamenica gradonačelnika Snežana Radojković je, pozdravljajući prisutne instruktore i polaznike kursa, naglasila izuzetno dobru saradnju Grada, Vojske Republike Srbije i Ministarstva odbrane.

Saradnja se manifestuje na različite načine: kako planova odbrane, tako i u pomoći stanovništva u redovnoj i vanrednoj situaciji, aktivnom učešću u vežbama, ali i podršci u organizovanju gradskih manifestacija:

„Kruševac je grad koji duboko poštuje instituciju vojske i ozbiljno shvata potrebu za usavršavanjem i daljim napredovanjem vojničkog kadra. Poštovanje i posvećenost nikada neće manjkati jer se Kruševac uvek trudio i davao sve od sebe da izađe u susret, pomogne i sarađuje sa različitim granama Vojske Srbije.

1/5 Vidi galeriju Međunarodni kurs civilno – vojne saradnje u Kruševcu Foto: Grad Kruševac

Kruševac se može pohvaliti saradnjom sa ABHO bataljonom, Kopnenom vojskom, J-9 odeljenjem za civilno – vojnu saradnju, ABHO centrom i Komandom Rasinske brigade, Komandom za obuku Vojske Srbije i Centrom Ministarstva odbrane u Kruševcu.

Veoma je važno istaći i neprocenjivu podršku i saradnju sa Ministarstvom odbrane i ministrom Bratislavom Gašićem. Ministar Gašić je u svom mandatu kao gradonačelnik Kruševca pokazao izuzetnu posvećenost vojsci, a ispred grada Kruševca je podigao saradnju na novi i viši nivo, što i danas nastavlja kao ministar odbrane Republike Srbije.

Kao što se i mi oslanjamo na vojsku, pogotovo u njihovim oblastima delovanja kao što su moguće hemijsko – biološke nezgode, pomoći u vodosnabdevanju ugroženih i u drugim teškim trenucima, tako se i vojska uvek može osloniti na nas. Našim aktivnostima u obezbeđivanju stabilne infrastrukture i brzom otklanjanju problema komunalne infrastrukture objekata Vojske Srbije i zajedničkoj organizaciji državnih i vojnih praznika, recipročno pokazujemo dobru saradnju i gajimo međusobno uvažavanje.

Verujemo i oslanjamo se na Vojsku Srbije, jer ona veruje i oslanja se na nas. Ta saradnja nikada neće biti dovedena u pitanje, već se može samo širiti i dalje napredovati“, izjavila je zamenica Radojković.

O samom kursu govorio je kapetan fregate Zoran Dukanac iz Odeljenja za civilno – vojnu saradnju Generalštaba Vojske Srbije. Kurs ima 28 učesnika iz Srbije i Kraljevine Holandije, Italije, Sjedinjenih Američkih Država, Severne Makedonije, Bugarske i Azerbejdžana. Traje deset dana i sastoji se iz teorijskog i praktičnog dela. U radu učestvuju i pripadnici Ministarstva spoljnih poslova, Sektora za vanredne situacije MUP -a, Komesarijata za izbeglice i migracije, Crvenog krsta, FPN i Fakulteta bezbednosti…

„Zadovoljstvo mi je što se po peti put nalazimo u ovoj sali, i veoma mi je drago što pored predstavnika vojski imamo i predstavnike civilnih organizacija. Želim da istaknem da je značajan doprinos Grad Kruševca u realizaciji međunarodnog kursa, osećamo se kao u svojoj kući. Hvala vam na toploj dobrodošlici i nadam se dobrom predavanju o saradnji lokalne samouprave i Vojske Srbije“.

Prisutnima se obratio i izaslanik vojske Kraljevine Holandije, vojni ataše potpukovnik Jurgen Šuten:

„Hvala vam na prilici i dobrodošlici, pokazali ste neverovatno gostoprimstvo. Veoma je dobro videti i nova lica i novi profesionalizam u starim licima, osećam se kao da sam se video sa starim dobrim prijateljima. Regionalna i međunarodna saradnja je veoma bitna kao i podela i razmena znanja sa ostalim članovima kursa, kako bi se povećavala efektivnost saradnje.

Želim i da istaknem da je most simbol civilno – vojne saradnje, ali je to i rukovanje, čime bih želeo i da završim ovaj svoj govor, po staroj vojnoj tradiciji.“