KRALJ SRPSKOG NEBA NAĐEN U IRAKU: Beloglavi sup na 2.300 km od Srbije u teškom stanju (FOTO)
Kralj srpskog neba, beloglavi sup označen brojem 86, pronađen je u teškom stanju u Iraku, saopštila je Fondacija za zaštitu ptica na društvenim mrežama.
Kako navodi fondacija, ptica je otkrivena u pustinjskoj oblasti ove daleke zemlje.
„Obavešteni smo od Karara Ridvana iz Iraka da je naš beloglavi sup sa oznakom 86 pronađen u pustinji u veoma lošem stanju. Ptica je dobila odgovarajuću terapiju i trenutno se oporavlja. Preletela je čak 2.227 kilometara. Nadamo se da će sve biti u redu i da će se vratiti kod nas“, istakli su iz fondacije.
Beloglavi sup u Srbiji je strogo zaštićena vrsta, posebno u rezervatu Uvac, a raspon njegovih krila može da dostigne gotovo tri metra.
