„Obavešteni smo od Karara Ridvana iz Iraka da je naš beloglavi sup sa oznakom 86 pronađen u pustinji u veoma lošem stanju. Ptica je dobila odgovarajuću terapiju i trenutno se oporavlja. Preletela je čak 2.227 kilometara. Nadamo se da će sve biti u redu i da će se vratiti kod nas“, istakli su iz fondacije.