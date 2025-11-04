Slušaj vest

LOZNICA – Već mesec dana traje grejna sezona u Loznici pošto je još 3. oktobra JKP ‘’Toplana’’ iz tople probe odmah počela redovnu isporuku toplotne energije koju nije prekidala ni narednih dana. Miholjsko leto je kasnilo, ali su topli dani dobrodošli da se uštedi prirodni gas mada u preduzeću kažu da rad kreni-stani, koji je na snazi poslednjih dana nije baš najbolji za sistem.

Radi se u skladu sa spoljnim temperaturama pa je najveći broj od minulih trideset dana grejanja bilo u jutarnjim i večernjim satima kada u stanovima bude svežije, dok su tokom dana radijatori ‘’odmarali’’. Iz ‘’Toplane’’ kažu da je za njihov sistem rad sa prekidima i stalnim oscilacijama izuzetno zahtevan, trpi mehaničko preopterećenje, ali da do sada nije bilo nikakvih problema.

Sve funkcioniše kako treba i navode da spremno dočekuju nastavak sezone i hladnije dane koje su meteorolozi najavili za kraj meseca.

Za razliku od prošle godine, kada je ispoštovan kalendar i grejanje je počelo 15. oktobra, ova je počela nikada ranije, čak dvanest dana pre. Kalendarski grejna sezona treba da traje do 15. aprila, ali je poslednjih godina gotovo uvek produžavana bar nekoliko dana zbog varljivog proleća.

Podsetimo, korisnici usluga lozničke ‘’Toplane’’ i u ovu sezonu ušli su po starim cenama, nepromenjenim od 2013. godine.