Čačak – Usled izvođenja radova na izgradnji saobraćajne veze između dva auto-puta Miloša Velikog i Moravskog koridora u sredu 5. novembra doći će do izmena režima saobraćaja.

- Planirano je zatvaranje denivelisane raskrsnice „Preljina“ za saobraćaj motornih vozila i preusmeravanje saobraćaja na alternativne putne pravce. Izmena režima saobraćaja je predviđena na državnim putevima IA-A2, IB-22 i obilaznici oko Gornjeg Milanovca, potvrđeno je za RINU u JP Koridori Srbije.

Tokom zatvaranja denivelisane raskrsnice „Preljina“ saobraćaj će se, ka odredištima Čačak i Kraljevo, odvijati na sledeći način:

Za korisnike koji iz pravca Beograda idu za Čačak / Kraljevo, važiće sledeća putanja kretanja: državni put IA reda oznaka puta A2 → isključenje na denivelisanoj raskrsnici „Takovo“ → državni put IIA reda oznaka puta 177 → državni put IB reda oznaka puta 22 i državni put IB reda oznaka puta 23.

Za korisnike koji iz pravca Požege idu ka Čačku / Kraljevu, važiće sledeća putanja kretanja: državni put IA reda oznaka puta A2 → isključenje na denivelisanoj raskrsnici „Pakovraće“ → državni put IB reda oznaka puta 23 i dalje državni put IB reda oznaka puta 22.

Na obilaznoj putanji, na svim karakterističnim lokacijama, predviđena je adekvatna putokazna signalizacija za vođenje saobraćaja.

Planirano je da predmetni radovi traju do 20. decembra 2025. godine.