Ove godine rode su se očigledno ulenjile i ređe sleću u Loznicu nego što su to činile prošle. U oktobru su u porodilištu lozničkog Zdravstvenog centra rođene 72 bebe, 42 devojčice i 30 dečaka, nije bilo blizanaca, sedam manje nego u istom mesecu lani.

Za prvih deset meseci rođeno je ukupno 718 beba, 367 dečaka i 351 devojčica, u odnosu na isti period prošle godine čas 103 manje. U prva dva dana novembra prošle godine rođene su tri bebe, dva momka i jedna devojka, a ove je stiglo njih pet, i to sve dečaci. Prošle godine je u lozničkom porodilištu svet ugledalo 946 beba, 40 više nego godinu pre, a kako stoje stvari teško da će to biti dosegnuto u ovoj.

Inače, od 2018. je broj novorođenčadi u lozničkom porodilištu ispod hiljadu i, nažalost, otada nijednom više nije bio četvorocifren.

