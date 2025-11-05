Slušaj vest

Budžet opštine Trstenik za ovu godinu iznosi rekordnih 2 milijarde dinara, na šta smo ponosni. Ovaj rezultat potvrđuje stabilnost lokalnih finansija i opredeljenje Opštinske uprave da kontinuirano ulaže u razvoj zajednice i poboljšanje kvaliteta života građana.

- Shodno tome, realizuju se značajniji projekti: Izgradnja novog vrtića koji će omogućiti bolje uslove za boravak i obrazovanje najmlađih, Renoviranje Tehničke škole, čime su poboljšani uslovi za nastavu i stručno obrazovanje, Regulacija Čairskog, radi poboljšanja bezbednosti i zaštite životne sredine i Renoviranje OŠ "Dobrica Ćosić" u Velikoj Drenovi, kao i rekonstrukcija područnog odeljenja Narodne biblioteke “Jefimija” u Velikoj Drenovi - izjavila je predsednica opštine Trstenik Milena Turk.

Foto: Opština Trstenik

Prema njenim rečima, posebna pažnja posvećena je i lokalitetu Jerinin grad, sa ciljem očuvanja i razvijanja našeg kulturnog i istorijskog nasleđa.

Odbornici su na sednici Skupštine opštine jednoglasno podržali inicijativu uvođenja statusa roditelj-staratelja, koju je podnela Srpska napredna stranka, koja predstavlja značajan korak u pružanju podrške porodicama i pojedincima kojima je ona neophodna.

Foto: Opština Trstenik

-Takođe, nakon potpisivanja trostrukog ugovora između Republike Srbije, opštine Trstenik i KfW banke, počeće realizacija projekta izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione mreže u Grabovcu, ukupne vrednosti veće od 11 miliona evra. Ovaj projekat predstavlja važan korak u oblasti zaštite životne sredine - istakla je čelnica lokalne samouprave ove pomoravske opštine.