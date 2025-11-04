Slušaj vest

Ekipe hitne pomoći u Kragujevcu u prethodna 24 sata obavile su 36 terenskih intervencija (26 tokom dana i 10 tokom noći).

U ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu su obavljena 83 pregleda odraslih osoba (tokom dana 19, a tokom noći 64 pregleda) i 28 pregleda dece i adolescenata na pedijatriji. Na javnom mestu bilo je ukupno 8 intervencija.

- Preko dana su se najčešće javljali pacijenti sa povredama, sa vrtoglavicom, sa glavoboljom, sa stomačnim problemima i astmatičari. Tokom noći pretežno su se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, astmatičari i pacijenti sa povredama, navode u kragujevačkom Zavodu za urgentnu medicinu. Hitnoj pomoći u prethodna 24 su upućena 164 poziva telefonom.

