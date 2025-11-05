Slušaj vest

Učenik trećeg razreda gimnazije "Bora Stanković" u Vranju, Danilo Stamenković, bio je počasni gost na manifestaciji "Zlatna stolica", na poziv Košarkaškog kluba Partizan, a na predlog Fondacije "Evro za znanje".

Danilu je uručena nagrada koju dodeljuje KK Partizan

Pre početka utakmice Partizan - Barselona, Danilu je uručena nagrada koju dodeljuje KK Partizan, kao priznanje za njegova postignuća i inspirativan doprinos zajednici.

"Zlatna stolica" izuzetnim pojedincima

"Zlatna stolica" je počasno mesto koje pripada izuzetnim pojedincima koji su, svako na svoj način, ostvarili zapažene rezultate u oblastima obrazovanja, sporta, umetnosti i društvenog života.

Kroz ovu inicijativu, KK Partizan predstavlja ljude koji su pokazali odlučnost, talenat i pozitivan uticaj na svoju okolinu, slaveći njihove priče i inspirišući druge da čine dobro i slede svoje snove.

Simbolično, "Zlatna stolica" oslikava ono najlepše u ljudima – posvećenost, upornost i ljubav prema onome što rade.

Gimnazija "Bora Stanković" ponosna je na Danilov uspeh i zahvalna što njeni učenici svojim radom, ponašanjem i vrednostima dostojno predstavljaju školu i svoj grad”, ističu iz vranjske Gimnazije..