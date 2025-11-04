Čuveni zmijolovac iz Vladičinog Hana Vladica Stanković danas je dobio poziv iz Vranja i odmah je došao da pomogne.
Srbija
"IMAMO ZMIJU U ŠAHTU" Vladica do pasa glavom ušao u šaht da uhvati zmijče: Hladno mu je! Pogledajte neverovatnu akciju u osnovnoj školi u Vranju (VIDEO)
Slušaj vest
Poziv je stigao iz OŠ Svetozar Marković u Vranju gde se u obližnjem šahtu nastanila zmija.
Vladica Stanković hvata zmiju u šahtu škole u Vranju Foto: Instagram Printscreen/Udruženje Poskok
Vidi galeriju
U svom stilu i bez straha, Vladica je do pojasa glavom ušao u šaht i uhvatio tanušnu zmijicu pa rekao: Hladno mu je!
Pogledajte Vladicu u akciji!
Dva dana ranije bio je na zadatku u Ranutovcu, gde se u porodičnoj kući zmija sakrila iza kartonske kutije - stepski smuk!
Kurir.rs/Instagram Udruženje Poskok
Reaguj
Komentariši