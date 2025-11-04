Slušaj vest

Poziv je stigao iz OŠ Svetozar Marković u Vranju gde se u obližnjem šahtu nastanila zmija.

Vladica Stanković hvata zmiju u šahtu škole u Vranju Foto: Instagram Printscreen/Udruženje Poskok

U svom stilu i bez straha, Vladica je do pojasa glavom ušao u šaht i uhvatio tanušnu zmijicu pa rekao: Hladno mu je!

Pogledajte Vladicu u akciji!

 Dva dana ranije bio je na zadatku u Ranutovcu, gde se u porodičnoj kući zmija sakrila iza kartonske kutije - stepski smuk! 

 Kurir.rs/Instagram Udruženje Poskok

