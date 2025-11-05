ORDEN PREPODOBNOG PROHORA PČINJSKOG GRADU VRANJU Gradonačelnik Milenković: Ako bih jednom rečju opisao odnos Vranja i Eparhije, onda je to zajedništvo
U Sabornom hramu Svete Trojice u Vranju uručena su dva Ordena Prepodobnog Prohora Pčinjskog, u okviru obeležavanja 50 godina od obnove Eparhije vranjske. Na predlog komisije za dodelu ordena Eparhije vranjske, Eparhijski Savet doneo je odluku da Orden Prepodobnog Prohora Pčinjskog dodeli Upravi za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama pri Ministarstvu pravde i Gradu Vranju.
Orden je u ime grada primio gradonačelnik Vranja dr Slobodan Milenković.
Dr Milenković se zahvalio na odlikovanju i istakao da orden predstavlja potvrdu dobrih odnosa lokalne samouprave i Eparhije vranjske.
"Svedočili smo zajedno i dobrom i lošem, svemu onome kroz šta je prolazila naša država, naše društvo. Ako bih jednom rečju opisao odnos Grada i Eparhije, onda je to zajedništvo. Podržavamo sve aktivnosti naše crkve, pomažemo obnovu starih i izgradnju novih svetinja. Tako će, uveren sam u to, biti i ubuduće. Zajedno smo, naposletku, u službi Boga. U službi naše vere, pravoslavne. U ime građana Vranja, iskreno sam zahvalan na ordenu. Ovo priznanje, čast je ali i obaveza da istrajemo na putu nedeljivosti i duhovnosti. Jer, kako reče blagopočivši patrijarh Pavle, 'Bog nas je stvorio ljudima i traži od nas da to i budemo. Nema takvih vremena u kojima to ne bi mogli biti i ne bi bili dužni da to budemo", istakao je gradonačelnik.
U ime Uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama, prisutnima se obratio njen direktor, dr Vladimir Roganović, koji se takođe zahvalio na ordenu i istakao značaj Eparhije vranjske, ne samo za Srpsku pravoslavnu crkvu, već i za državu uopšte.
Trpezom ljubavi i prigodnim kulturno-umetničkim programom završeno je obeležavanje 50. godišnjice od obnove Eparhije vranjske.