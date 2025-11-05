"Svedočili smo zajedno i dobrom i lošem, svemu onome kroz šta je prolazila naša država, naše društvo. Ako bih jednom rečju opisao odnos Grada i Eparhije, onda je to zajedništvo. Podržavamo sve aktivnosti naše crkve, pomažemo obnovu starih i izgradnju novih svetinja. Tako će, uveren sam u to, biti i ubuduće. Zajedno smo, naposletku, u službi Boga. U službi naše vere, pravoslavne. U ime građana Vranja, iskreno sam zahvalan na ordenu. Ovo priznanje, čast je ali i obaveza da istrajemo na putu nedeljivosti i duhovnosti. Jer, kako reče blagopočivši patrijarh Pavle, 'Bog nas je stvorio ljudima i traži od nas da to i budemo. Nema takvih vremena u kojima to ne bi mogli biti i ne bi bili dužni da to budemo", istakao je gradonačelnik.