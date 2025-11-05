Slušaj vest

"Život slepih i slabovidih u Srbije nedeljiv je sa problemima sa kojima se sreće društvo uopšte, samo što su oni izraženiji zbog specifičnosti hendikepa jer najveći broj slepih i slabovidih su na granici egzistencije. Mislim da solidarnost društva, institucija, celog sistema, značajno ublažava posledice samog hendikepa i zahvalni smo što tu solidarnost osećamo", rekao je predsednik Saveza slepih Srbije Milan Stošić, koji je danas prisustvovao obeležavanju 55 godina rada Međuopštinske organizacija slepih Srbije u Loznici koja obuhvata i opštine Mali Zvornik, Krupanj i Ljuboviju.

- Bili bismo još zahvalniji i zadovoljniji kada bi sve vitalne potrebe naših članova i organizacija, a u Srbiji ima oko 12.000 slepih i slabovidih i 44 područne organizacije, bile regulisane na sistemski način, da se podrazumeva obaveza države, a ne da zavisi od dobre volje pojedinaca koja je uvek poželjna i dobrodošla. Međutim, sistemska rešenja su nešto što stvara obavezu države kada je u pitanju invalidska populacija, u Srbiji ima između 600 i 800.000 osoba sa invaliditetom, i sigurno da ova populacija zavređuje posebnu pažnju države, u smislu da se ova oblast uredi donošenjem adekvatnih zakonskih rešenja. Za sada je to prepušteno, da kažem jednoj u priličnoj meri konfuziji, tako da i mediji daju doprinos u afirmisanju naših potreba, animiranju i edukaciji okruženja i odnosa prema osobama sa invaliditetom jer predrasuda je nešto što je najveća barijera u životu i radu slepih i slabovidih, uopšte osoba sa invaliditetom – kazao je Stošić.

1/7 Vidi galeriju Pet i po decenija Međuopštinske organizacija slepih Srbije u Loznici Foto: Kurir.rs/T. I.

Loznica ima veoma korektan odnos prema osobama sa invaliditetom, sa ovom organizacijom posebno, i na tome smo jako zahvalni i veoma zadovoljni, kazao je on i istakao da ovaj grad može biti primer drugim lokalnim samoupravama na koji način se rešavaju i artikulišu problemi slepih i slabovidih. Gradonačelnica Dragana Lukić čestitala je jubilej i istakla da će ova organizacija svakako imati podršku grada, a da je danas razgovarano o njihovim potrebama i načinima na koji grad može da im pomogne, kao i da će jedan od učesnika kreiranja budžeta biti i oni.

- U Gradu Loznici oni će uvek imati i partnera i podršku, nastavićemo da radimo na tome da svi građani imaju jednake uslove, jer to nije stvar nečije volje već je stvar i naše obaveze. Želim im da nastave da čuvaju snagu i dobrotu i da sarađujemo na obostrano zadovoljstvo – kazala je ona.

Međuopštinska organizacija saveza slepih u Loznici i tri susedne opštine ima do 120 članova, a njen predsednik Mićo Tanacković zahvalio se gradu na podršci i kazao da je razmatrano kako se može unaprediti položaj slepih i slabovidih i rad ove organizacije.

Loznica je u Ulici Svetoga Save i Bulevaru Dositeja Obradovića pre četiri godine iz gradske kase finansirala postavljanje taktilnih staza namenjenih lakšoj orijentaciji slepih i teže slabovidih, a iz ove populacije ističu da im veliki problem predstavlja što ni na jednoj od više raskrsnica u gradu, regulisanih semaforima, ne postoji nijedan zvučni na šta se odavno ukazuje.