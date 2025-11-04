Delegacija Grada Jagodine boravi u poseti Pekingu na poziv kineskih privrednika, a u delegaciji su Dalibor Marković član Gradskog veća za investicije, budžet i finansije, Gordana Jovanović gradonačelnica Jagodine, kao i savetnik potpredsednika Vlade i ministra unutrašnjih poslova Srbije Ivice Dačića Milomir Premović i mladi socijalista Luka Dačić. Za delegaciju iz Srbije priređen je prijem u Tehničkom Institutu za hemiju i fiziku u Pekingu, koji se nalazi u sastavu Kineske akademije za nauku.

"Zahvaljujući predsednicima Srbije i Kine, Aleksandru Vučiću i Si Đipingu i Izjavi koju su prošle godine potpisali o strateškom partnerstvu i zajednici Srbije i Kine, vrata kineskim privrednicima su otvorena u Srbiji, kao i srpskim privrednicima u Kini i danas su odnosi dve zemlje i dva naroda čelični. Mi smo ovde došli na poziv naših kineskih prijatelja, privrednika, koji su potencijalni investitori u Jagodini i Srbiji. Naši kineski prijatelji znaju da u Jagodini postoje tri industrijske zone sa 14 stranih fabrika, koje je sve doveo moj otac Dragan Marković Palma, a ja sada nastavljam tim putem. Ovde u Institutu za hemiju i fiziku razgovarali smo sa rukovodstvom tog Instituta o saradnji, imajući u vidu da je njhov cilj da rezultate nauke pretvore u proizvodnju i uverili smo se na licu mesta kakav tehnološki napredak oni postižu, u svim vidovima proizvodnje, uključujući i medicinu. Pozvali smo delegaciju ovog Instituta u uzvratnu posetu Jagodini, da se na licu mesta uvere u potencijale našeg grada, pre svega privredne i turističke", izjavio je Dalibor Marković.