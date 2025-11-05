Slušaj vest

Pre 149 godina, 4. novembra 1876. u Loznici je osnovano Društvo Crvenog krsta, a gotovo vek i po trajanja danas je obeležen svečanom sednicom Upravnog i Nadzornog odbora. Loznički Crveni krst osnovan je samo devet meseci posle osnivanja Crvenog krsta Srbije i svih minulih decenija uvek je bio u službi humanosti i pružanja pomoći onima kojima je ona najpotrebnija.

Članovi lozničkog Crvenog krsta pokazali su se na delu posebno tokom ratnih devedesetih kada je kroz Loznicu prošao veliki broj izbeglica, u vreme velikih poplava, epidemije kovida, nastojeći da uvek budu na pravom mestu i pruže adekvatnu pomoć. Tokom godine sprovode brojne akcije, a tradicionalna je "Jedan paketić puno ljubavi", namenjena mališanima koji nemaju paketiće, za koju je iz budžeta grada opredeljeno 600 hiljada dinara.

U Loznici postoji i Narodna kuhinja koja sa prekidima radi od 1993. godine, a neprekidno duže od dve poslednje decenije, i obroke deli u gradu, Banji Koviljači i Lešnici. Kuhinja funkcioniše uz veliku podršku gradske uprave od koje je ove godine dobijeno 36 miliona dinara, od čega 25 za narodnu kuhinju.

U Loznici svakog četvrtka, u Vukovom domu kulture, Crveni krst i Institut za transfuziju krvi Srbije organizuju akciju dobrovoljnog davanja krvi, a o njihovoj uspešnosti svedoči više puta dobijeno priznanje "Šampion solidarnosti" od Instituta za transfuziju krvi za uspešno učešće i najveći broj davalaca krvi u zimskoj i letnjoj kampanji. Planiraju da akcije dobrovoljnog davalaštva krvi iz Vukovog doma kulture presele u prostorije lozničkog Crvenog krsta, i za to pripremaju odgovarajući prostor.

Upravni odbor je na svečanoj sednici imenovao vršioca dužnosti sekretara ove organizacije pošto je dosadašnja sekretarka Zorka Vladić zbog odlaska u penziju podnela ostavku. Za vršioca dužnosti sekretara izabrana je Borka Petković Jevtić, a naredne godine biće održani redovni izbori za sekretara.