Vrnjačka Banja će do 14. novembra 2025. godine biti ponosni domaćin prestižnog Svetskog amaterskog šahovskog prvenstva FIDE 2025, koje organizuju Šahovski savez Srbije i Međunarodna šahovska federacija (FIDE). I dok se takmičari uveliko prijavljuju od ranog jutra, zvanično otvaranje šampionata zakazano je za sredu 5. novembar u 14 časova.

Opština Vrnjačka Banja je ogromnim zalaganjem opštinske uprave stala među vodeće opštine i gradove u Srbiji po organizaciji republičkih, evropskih i svetskih sportskih manifestacija, a kako je istakao predsednik opštine Boban Đurović, sport će ostati jedan od prioriteta njegove opštine.

Boban Đurović Foto: Privatna Arhiva

Svečano otvaranje prvenstva održaće se 5. novembra u hotelu prestižnog hotela “Zepter”, u konferencijskoj sali, a čast da otvori ovaj veliki, svetski događaj, imaće predsednik Šahovskog saveza Srbije, Andrija Jorgić.

Pod vođstvom direktora turnira IO Saše Jevtića i glavnog sudije IA Petra Katanića-Vujića, uz podršku zamenika glavnog sudije IA Dijane Tsypine iz Kanade, takmičenje će okupiti šahiste iz preko 50 zemalja sveta, uključujući predstavnike iz Evrope, Azije, Afrike, Amerike i Okeanije.

Turnir se igra po švajcarskom sistemu u 9 kola, sa tempom igre od 90 minuta uz dodatak od 30 sekundi po potezu od samog početka. Prosečan rejting učesnika iznosi 1805, a prosečna starost 34 godine, što čini ovaj događaj spojem mladosti, iskustva i istinske ljubavi prema šahu.

Andrija Jorgić Foto: Šahovski Savez Srbije

Za tehničku realizaciju koristi se poznati program Swiss-Manager, a partije i rezultati biće redovno objavljivani na zvaničnoj internet stranici Šahovskog saveza Srbije i FIDE kalendaru turnira.

Vrnjačka Banja, kao centar banjskog turizma i kulture, biće tokom novembra i svetska prestonica šaha, domaćin igračima, trenerima i ljubiteljima ove plemenite igre iz svih krajeva sveta.