Konkurs za izbor najstarijeg bračnog para na teritoriji opštine Aleksinac, odnosno ljudi koji su najduže u braku, koji je u okviru tradicionalne manifestacije "Sunčana jesen života" raspisao ovdašnji Crveni krst priveden je kraju.

Do kraja oktobra, do kada je trajao Konkurs, prijavilo se šest parova.

Jedan par se venčao 1967. godine, drugi 1966, dva para 1959, jedan 1958, a najstariji 1957. godine.

68 godina zajedništva

Sada osamdesetšestogodišnja Ćirić Milica i osamdesetdevetogodišnji Ćirić Živadin venčali su se 13. oktobra 1957. godine i u braku su već 68 godina.

Prema planu, kroz desetak dana će članovi Crvenog krsta Aleksinac posetiti ovaj bračni par i uručiti prigodne poklone, jer ovo je prilika da se oda priznanje onima koji svojim primerom pokazuju šta znače ljubav, istrajnost i zajedništvo kroz godine.