Slušaj vest

Konkurs za izbor najstarijeg bračnog para na teritoriji opštine Aleksinac, odnosno ljudi koji su najduže u braku, koji je u okviru tradicionalne manifestacije "Sunčana jesen života" raspisao ovdašnji Crveni krst priveden je kraju.

Do kraja oktobra, do kada je trajao Konkurs, prijavilo se šest parova.

Jedan par se venčao 1967. godine, drugi 1966, dva para 1959, jedan 1958, a najstariji 1957. godine.

68 godina zajedništva

Sada osamdesetšestogodišnja Ćirić Milica i osamdesetdevetogodišnji Ćirić Živadin venčali su se 13. oktobra 1957. godine i u braku su već 68 godina.

Prema planu, kroz desetak dana će članovi Crvenog krsta Aleksinac posetiti ovaj bračni par i uručiti prigodne poklone, jer ovo je prilika da se oda priznanje onima koji svojim primerom pokazuju šta znače ljubav, istrajnost i zajedništvo kroz godine.

Kurir.rs/All press

Ne propustiteLudi svetDobili na lutriji, pa sami sebi zagorčali život: "Počeli su da nam kucaju na vrata i traže novac"
Loto lutrija dobitak
ŽivotMladi bračni par iz Albanije prve zajedničke noći završio u bolnici: Hteli su da eksperimentišu, pa ih lekari jedva spasili
Hitna pomoć
Moj biznisPOČELI SA 10 KOZA I SAD ŽIVE SVOJ SAN: Bračni par iz Stapara pravi tri vrste sira: Posla ima po ceo dan, a ovo im je sledeći cilj (foto)
Screenshot 2025-10-21 130409.png
Žena"Moj muž (35) je odjednom počeo da biva grub prema meni" Umro je 11 meseci kasnije, a njegova dijagnoza može da se desi svima
par, zaljubljeni, romantika, klupa, par, zaljubljeni par, more, plaža