Slušaj vest

Krompir iz novovaroškog kraja koji se uzgaja na velikim nadmorskim visinama odavno je postao poznat po kvalitetu i specifičnom ukusu i skoro da nema domaćinstva koje na ovim pobrđima nema zasejane krtole bar za sopstvene potrebe.

Ipak, u domaćinstvu Zorana Drndarevića iz sela Kućani stiglo je s jeseni pravo iznenađenje i izuzetno krupni plodovi koje zbog teške i sušne godine nije očekivao.

- ⁠To je stvarno bilo iznenađenje za sve nas, mnogo je krompira koji su težili po 800 – 900 grama, a onda smo izvadili nekoliko krtola od po po 1.200 grama, ali najveće iznenađenje je stiglo kad smo izvadili krompir koji teži čak 1.900 grama”, kaže za RINU Zoran i dodaje da je naravno nakon vađenja „kalirao” 100 grama, što je uobičajeno za ovo povrće.

Zoranov krompir kapitalac od skoro dva kilograma Foto: RINA

Da je ovako krupan krompir zaista neuobičajen, tvrde i njegove komšije koje su u neverici tražili da se krompiri izmere.

- Ljudi, krompir od skoro dva kila i to neprskan, stvarno neverovatno, evo nas kod Zorana, merimo i ne verujemo svojim očima, kaže Zoranov komšija Dejan.

Uz razgovor i po koju čašicu Zoran i njegovi prijatelji odlučili su da ove neuobičajene plodove pokažu na Krompirijadi koja će se uskoro održati u ivanjičkom selu Katići, jer veruju da će retko ko moći da stane Zoranu „na crtu” i pobedi ga, pogotovo kad se uzme u obzir da krompir iz njegove bašte, nije tretiran nikakvim hemijskim sredstvima.

Kurir.rs

Ne propustiteMoj biznisDA LI MOŽE DA NAHRANI CELO SELO!? Neverovatan "ulov" domaćina: Otišao u baštu, pa se vratio sa GOROSTASOM od 4 KILE! (FOTO)
povrce.jpg
InfoBizOjadili poljoprivrednika zbog lažne objave na mrežama! Na svojoj njivi zatekao nepoznate ljude kako pune prikolice - odneli čak 150 tona krompira
krompir lopov
SrbijaDANA SVE IZ NJIVE NOSI NA TEZGU PORED PUTA: Velika potražanja za domaćim povrćem ove jeseni, paprika do 170, kupus do 40 dinara
1759220975_cacak-dukanac-viljusa-fotorina2.jpg
SrbijaGUJANIČIĆI SE BAVE POLJOPRIVREDOM NA 1.200 METARA NADMORSKE VISINE: Godišnje proizvedu preko 900 tona krompira!
1748165157IMG_7210.jpeg
Moj biznisOVDE SE GAJI NAJLEPŠI KROMPIR U SRBIJI: Sagradili im i čipsaru, a onda je preselili na drugi kraj države
topli-do-2.jpg