Bračni par iz Vranja doživeo je prijatno iznenađenje na naplatnoj rampi ispred Beograda kod Bubanj potoka. Dragan i Mirjana prepričavaju ono što im se dogodilo na putu do srpske metropole.

Gest za svaku pohvalu koji će im ostati u lepom sećanju.

"Nakon tri i po sata vožnje stigli smo do naplatne rampe. Do naselja Mirjevo u Beogradu uglavnom idemo preko Malog Mokrog Luga kako bismo izbegli gužvu u saobraćaju. Radi sigurnosti uvek uključimo navigaciju. Platili smo putarinu i parkirali se odmah iza naplatne rampe na parkingu kako bismo uključili navigaciju. Dok smo gledali u putanju, prišao nam je policajac sa osmehom i obratio se mom suprugu rečima: 'Dobar dan gospodine imate li neki problem, da li vam je potrebna pomoć?'. Bili smo prijatno iznenađeni profesionalnošću i ljubaznošću. Policajac nam je objasnio gde da skrenemo i najkraćim putem dođemo do Mirjeva", kaže Vranjanka Mirjana.

Mirjana dodaje da su sa suprugom bez ikakvih problema u vožnji uz pomoć navigacije, ali i smernica i saveta saobraćajnog policajca stigli na odredište kod unuka.

Suprug Dragan je prokomentarisao čitavu situaciju rečima:

"Policija nije samo tu da kažnjava zbog saobraćajnih prekršaja već i da pomogne savesnim vozačima u saobraćaju. Sviđa mi se ovaj postupak policajca. Sigurnost je veća kad su na dužnosti profesionalci".

