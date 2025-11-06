"Nakon tri i po sata vožnje stigli smo do naplatne rampe. Do naselja Mirjevo u Beogradu uglavnom idemo preko Malog Mokrog Luga kako bismo izbegli gužvu u saobraćaju. Radi sigurnosti uvek uključimo navigaciju. Platili smo putarinu i parkirali se odmah iza naplatne rampe na parkingu kako bismo uključili navigaciju. Dok smo gledali u putanju, prišao nam je policajac sa osmehom i obratio se mom suprugu rečima: 'Dobar dan gospodine imate li neki problem, da li vam je potrebna pomoć?'. Bili smo prijatno iznenađeni profesionalnošću i ljubaznošću. Policajac nam je objasnio gde da skrenemo i najkraćim putem dođemo do Mirjeva", kaže Vranjanka Mirjana.