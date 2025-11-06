Slušaj vest

Divlja svinja primećena je u utorak u novopazarskom naselju Mur, što je izazvalo veliku zabrinutost meštana. Životinja je snimljena u trku u blizini porodičnih kuća i nedaleko od osnovne škole.

Prema rečima stanovnika, ovo je prvi put da je divlja svinja viđena u tom delu grada.

Pretpostavlja se da je došla sa okolnih brda u potrazi za hranom. Za sada nije zabeležena nikakva šteta niti je neko prijavio povrede.

Nadležne službe još uvek nisu reagovale zbog pojave opasne divlje životinje.

Meštani mole nadležne da preduzmu mere kako bi se sprečile slične situacije u budućnosti, jer se radi o naseljenom području sa velikim brojem dece i prolaznika.

Kurir.rs/Indeksonline

Ne propustiteDruštvoSRBI KRENULI NA MORE U GRČKU PA UMALO POGINULI! Odmah objavili šta im se desilo na putu - "Istrčala je usred noći, auto mi je uništen!"
174711972217170966441704031403_cacak-udes-dva-vozila-fotorina2.jpg
SrbijaHOROR NA PUTU KOD KRAGUJEVCA! Svuda po kolovozu krv, auto "pokupio" KRDO DIVLJIH SVINJA - JEZIVE SCENE
divlje svinje.jpg
SrbijaSNIMAK NESTVARNE BORBE ZVERI U DIVLJINI KOD PRIJEPOLJA: Pogledajte kako je izgledao bliski susret divlje svinje i čopora krvoločnih vukova (VIDEO)
1728645240_prijepolje-okrsaj-foto-jadovnik_(2).jpg
PlanetaPETRA NAPALA DIVLJA SVINJA! Neumorna životinja ga prekinula u branju gljiva, pa se RVALA sa njim PUNIH 20 MINUTA: Nesvakidašnja situacija iz šume
screenshot-3.jpg