Divlja svinja primećena je u utorak u novopazarskom naselju Mur, što je izazvalo veliku zabrinutost meštana. Životinja je snimljena u trku u blizini porodičnih kuća i nedaleko od osnovne škole.

Prema rečima stanovnika, ovo je prvi put da je divlja svinja viđena u tom delu grada.

Pretpostavlja se da je došla sa okolnih brda u potrazi za hranom. Za sada nije zabeležena nikakva šteta niti je neko prijavio povrede.

Nadležne službe još uvek nisu reagovale zbog pojave opasne divlje životinje.

Meštani mole nadležne da preduzmu mere kako bi se sprečile slične situacije u budućnosti, jer se radi o naseljenom području sa velikim brojem dece i prolaznika.