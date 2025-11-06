U ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu su obavljena 63 pregleda odraslih osoba (tokom dana 13, a tokom noći 50 pregleda) i 19 pregleda dece i adolescenata na pedijatriji. Na javnim mestima bilo je ukupno 15 intervencija.

- Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa povredama, sa srčanim problemima, sa visokim krvnim pritiskom i dijabetičari. Preko noći pretežno su se javljali astmatičari, pacijenti sa epileptičnim napadima i osobe u alkoholisanom stanjlwekari u, kažu u kragujevačkom Zavodu za urgentnu medicinu. Službi hitne pomoći za 24 sata je upućen 151 poziv telefonom.