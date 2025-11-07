UKC KRAGUJEVAC UKINUO ZABRANU POSETA PACIJENTIMA: Posete ponovo dozvoljene tri puta nedeljno, nakon više od mesec dana restrikcija zbog respiratornih infekcija
Posete pacijentima na lečenju u Univerzitetskom kliničkom centru u Kragujevcu ponovo su dozvoljene. Uprava je ukinula zabranu i o tome obavestila javnost saopštenjem:
"Po proceni Komisije za bolničke infekcije UKC Kragujevac obaveštavamo vas da su se stekli uslovi za ukidanje protivepidemijske mere zabrane poseta za pacijente na bolničkom lečenju u našoj zdravstvenoj ustanovi.
Od srede, 6. novembra 2025. godine, posete hospitalizovanim pacijentima u UKC Kragujevac dozvoljene su utorkom, četvrtkom i nedeljom u periodu od 15:00 do 15:30 časova", navodi se u saopštenju.
Podsetimo, ova zabrana poseta pacijentima trajala je duže od mesec dana. Odluka je bila na snazi od 30. septembra ove godine i doneta je usled širenja respiratornih infekcija i značajnog povećanja broja obolelih.
Ukidanjem zabrane, posete pacijentima hospitalizovanim u UKC Kragujevac ponovo su vraćene na režim od tri puta sedmično po pola sata.
Kurir.rs