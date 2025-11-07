Slušaj vest

Gradsko veće Vranja raspisalo je Javni poziv za dodelu nagrada uspešnim studentima na teritoriji grada Vranja, za školsku 2025/2026. godinu.

Finansijske nagrade studentima dodeliće se na prvom stepenu studija, studentima od 3-6. godine osnovnih akademskih ili strukovnih studija i studentima na drugom stepenu studija, master akademske studije.

“Rok za prijavljivanje na konkurs je 15 dana, od dana objavljivanja Javnog poziva na zvaničnom sajtu grada Vranja, zaključno sa 19.11.2025. godine. Informacije i prijava na Javni poziv mogu se dobiti na šalteru broj 1 Gradske uprave grada Vranja, putem mejla: mirjanasavov@gmail.com ili lično u kancelariji broj 12 Odseka za obrazovanje, kulturu, sport, omladinu i informisanje Grada Vranja”, saopšteno je na zvaničnom sajtu Grada Vranja.

Kurir.rs

