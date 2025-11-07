Slušaj vest

Obeležavanje Svetskog dana nauke Gimnazija „Bora Stanković“ u Vranju organizuje u petak, 7. novembra u svečanoj sali škole, sa početkom u 11 časova.

Tema kojom su se ove godine bavili učenici drugog i četvrtog razreda, pod mentorstvom profesorke hemije Dijane Kostić, je „Žene u nauci“.

Predstavljanje biografije nekadašnje gimnazijalke koja se bavi naučnoistraživačkim radom na Kembridž univerzitetu

“Učenici će predstaviti ulogu žena u različitim naučnim oblastima, sa posebnim osvrtom na život i rad Marije Kiri, dobitnice dve Nobelove nagrade – iz oblasti hemije i fizike.

Takođe, biće predstavljena i biografija naše nekadašnje gimnazijalke Selene Milićević Sefton, koja se uspešno bavi naučnoistraživačkim radom na Kembridž univerzitetu u Velikoj Britaniji”, ističu iz vranjske Gimnazije.

Svetski dan nauke za mir i razvoj ustanovljen je na Svetskoj naučnoj konferenciji u Budimpešti 1999. godine, sa ciljem ponovnog povezivanja nauke i društva. Na predlog Uneska – Organizacije Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu – ovaj dan se od 2002. godine globalno obeležava svakog 10. novembra. U Srbiji se obeležava od 2011. godine i ima za cilj da ukaže na značajnu ulogu nauke u društvu, kao i na neophodnost uključivanja šire javnosti u rasprave o važnim naučnim pitanjima.