Vrtić „Leptirić“ Predškolske ustanove "Nada Naumović" u Kragujevcu je od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije dobio rešenje o ispunjenosti uslova u pogledu prostora, opreme, didaktičkih sredstava, zaposlenih i programa vaspitanja i obrazovanja i da može početi sa radom.

Rešenje o verifikaciji doneto je nakon izvršenog inspekcijskog nadzora u postupku utvrđivanja ispunjenosti propisanih uslova za obavljanje delatnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja.

- "Izgradnja vrtića „Leptirić“ završeni su početkom avgusta, a rešenjem o verifikaciji završeni su svi regulatorni procesi za početak rada jednog od najlepših objekata ovog tipa u gradu", rekao je zamenik gradonačelnika Dejan Ružić. Prizemno-spratni objekat vrtića bruto površine 793, a neto površine 669 kvadratnih metara, u kome može da boravi do 120 dece, funkcionalno i arhitektonski osmišljen je tako da se uklapa u okruženje, i ponos je svih nas.

- "Veliko je zadovoljstvo što će se već od sledeće nedelje u njemu čuti dečiji smeh i igra i početi da se stvaraju nova drugarstva i uspomene", dodao je Ružić.

- "Od Ministarstva prosvete smo dobili rešenje o verifikaciji vrtića „Leptirić“ i već u ponedeljak će početi sa radom, jer će u četvrtak i petak roditelji biti pozivani da potpišu ugovore", rekao je Dušan Aleksić, član Gradskog veća za obrazovanje i dodao da posle 15 godina Kragujevac dobija novi državni vrtić.