Snimci koji su se pojavili na društvenim mrežama izazvali su lavinu reakcija građana i pokazali koliko je stanje u saobraćaju u Sjenici postalo zabrinjavajuće. Na video snimku, vidi se traktorista kako se na glavnoj gradskoj ulici prestrojava u suprotnu traku i time potpuno blokira prolaz vozilima iz drugog smera, dok istovremeno pešaci, među njima i roditelji s decom u kolicima, hodaju po samom kolovozu.

Snimak, koji je objavio portal Sjenica.com, prikazuje kako se traktor u improvizovanoj prikolici bez ikakve signalizacije kreće sredinom ulice, zaustavlja kod semafora i ometa saobraćaj u oba smera. Dok vozači pokušavaju da prođu, pešaci se kreću između automobila, što dodatno povećava rizik od nesreće.

"Ovo nema ni u Bangladešu", "Saobraćaj kao u Indiji", "Kod nas izgleda centrala budala", samo su neki od komentara građana koji su ispod videa izrazili nevericu i ogorčenost.

U komentarima ispod objave korisnici su pokušali i da se našale na račun haotične situacije, ali ton većine je bio zabrinut.

"Ma ovo nije ništa, dođi u Novi Pazar pa vidi šta je saobraćaj", napisala je jedna korisnica.

"Znam, tamo je još žešće. Divim vam se kako izdržavate", odgovorio je administrator stranice.

"Sjenica je kasaba i selo baš kao Pazar", dodao je drugi korisnik, dok su se ostali složili da se ovakve scene "ne mogu videti ni u Bangladešu“.