Nad Srbijom je trenutno visinski ciklon koji donosi nestabilno vreme. Kiša pada u većem delu zemlje, a najobilnije padavine zabeležene su na istoku i jugoistoku.

Na višim planinama veje sneg. Na Kopaoniku sneg pada neprekidno još od 10 sati prepodne i već je formirao snežni pokrivač. Temperatura na vrhu planine kreće se oko 0 do 1°C.

Ovakvi vremenski uslovi očekuju se tokom celog dana. Sneg će zahvatiti i planinske oblasti južne, jugozapadne i jugoistočne Srbije, ali samo iznad 1.500 metara nadmorske visine.

Vozačima se savetuje oprez – na put planinama ne treba kretati bez odgovarajuće zimske opreme.

Oglasio se RHMZ

Danas umereno do potpuno oblačno i malo hladnije. Na severozapadu i zapadu Srbije uglavnom suvo, u ostalim krajevima mestimično s kišom, na visokim planinama sa snegom, a više padavina se očekuje na jugoistoku i istoku zemlje. Vetar slab i umeren, u donjem Podunavlju povremeno i jak istočni i jugoistočni. Najviša temperatura od 10 do 14 °C.

Vreme narednih dana

U subotu pretežno oblačno, mestimično sa kišom. Vetar slab i umeren, u donjem Podunavlju i u planinskim predelima povremeno i jak istočni i jugoistočni, uveče u slabljenju i skretanju na zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura od 3 do 9 °S, a najviša od 9 do 14 °C. Uveče postepeni prestanak padavina.

U nedelju i ponedeljak pretežno oblačno, povremeno sa kišom.

U utorak delimično razvedravanje, a sasvim slaba kiša moguća je još ponegde na istoku i jugu.

Od srede suvo sa sunčanim periodima, a prema kraju sedmice i malo toplije.