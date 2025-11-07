U najkišovitijim, izolovanim, tačkama vrednost akumulirane kiše može dostići vrednosti blizu 100 l/m²
Nesvakidašnje
ULICE POD VODOM, VOZILA PLIVAJU! Snimci iz jugoistočne Srbije za NEVERICU: Pogledajte kakav haos je napravio ciklon (VIDEO)
Slušaj vest
U poslednjih mesec dana je nekoliko ciklona proizvelo veliku količinu kiše u južnom pojasu Srbije. Novi, aktuelni, ciklon i ovoga puta proizvodi nekoliko desetina l/m² kiše, usled čega je došlo do plavljenja na teritoriji Leskovca.
Centar ciklona je na zapadu Srbije, a padavinska zona će se do kraja dana regenerisati u istim mestima koja su dobila veliku kišu prethodne noći i pre podne, prenosi Instagram stranica "hailz_srbija".
Kako se dodaje, u najkišovitijim, izolovanim, tačkama vrednost akumulirane kiše može dostići vrednosti blizu 100 l/m².
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši