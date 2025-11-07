Slušaj vest

U poslednjih mesec dana je nekoliko ciklona proizvelo veliku količinu kiše u južnom pojasu Srbije. Novi, aktuelni, ciklon i ovoga puta proizvodi nekoliko desetina l/m² kiše, usled čega je došlo do plavljenja na teritoriji Leskovca.

Centar ciklona je na zapadu Srbije, a padavinska zona će se do kraja dana regenerisati u istim mestima koja su dobila veliku kišu prethodne noći i pre podne, prenosi Instagram stranica "hailz_srbija". 

Kako se dodaje, u najkišovitijim, izolovanim, tačkama vrednost akumulirane kiše može dostići vrednosti blizu 100 l/m².

Kurir.rs

