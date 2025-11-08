KRAGUJEVAC - Izvorska voda bezbedna je za upotrebu samo na dve javne česme u Kragujevcu .

Rezultati ispitivanja mikrobiološke ispravnosti vode za piće na javnim česmama sa izvorskom vodom pokazali su da je od deset analiziranih uzoraka za upotrebu bezbedna i ispravna voda sa dve javne česme - u Teferiču i na Bubnju.