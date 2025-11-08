Srbija
UPOZORENJE ZA GRAĐANE KRAGUJEVCA: Voda sa većine izvora nije za piće – bezbedna samo na dve česme
KRAGUJEVAC - Izvorska voda bezbedna je za upotrebu samo na dve javne česme u Kragujevcu.
Rezultati ispitivanja mikrobiološke ispravnosti vode za piće na javnim česmama sa izvorskom vodom pokazali su da je od deset analiziranih uzoraka za upotrebu bezbedna i ispravna voda sa dve javne česme - u Teferiču i na Bubnju.
Posle ispitivanih parametara, mikrobiološka neispravnost uočena je na uzorcima sa javnih česama u Šumaricama, Divostinu, Košutnjaku, Beloševcu, Petrovcu, Bukurovcu, Ždraljici i na Grujinoj česmi.
Uzorkovanje je izvršila nadležna ustanova, Instituta za javno zdravlje Kragujevac.
