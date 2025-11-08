Slušaj vest

KRALJEVO – Jedna od najpoznatijih srpskih reka svakako je Ibar koji protiče kroz Kraljeva i koja ima posebno mesto u srcu većine građana, ali i posetilaca koji dolaze u turistički obilazak grada. Ibar prolazi kroz gradsko jezgro, ima šetalište i kej, plažne barove i splavove, i posebno tokom leta postaje centar života.

- U dolini Ibra nalaze se i najznačajniji srpski manastiri i tvrđava Maglič, to je prostor gde je nastala srednjovekovna Srbija. Ogromno je kulturno-istorijski bogatstvo i potencijal koji se trudimo da maksimalno iskoristimo. Uvek ima prostora za unapređenje. Uz reku se nalazi veliki broj vikendica i plaža, uređeno šetalište i gradska plaža. Ljudi iz drugih gradova, pa i iz inostranstva, često kažu da im je to jedno od najlepših mesta, rekao ja za RINU Igor Tešić v.d. direktora TO Kraljevo.

Manifestacioni turizam veoma je važan za Kraljevo, a ključnu ulogu u tome ima upravo poznata reka. Na Ibru se svake godine održava i najpoznatija manifestacija Veseli spust, druge nedelje u julu, kada se veliki broj gostiju spušta čamcima od Magliča do Mataruške banje.

- Kada govorimo o posetiocima, to se menja iz godine u godinu, ali ako treba izdvojiti neku zemlju, to bi svakako bila Slovenija, odakle svake godine dolazi najviše učesnika Veselog spusta. Pored Veselog spusta, na Ibru se tokom godine održava i plivanje za Bogojavljenski krst, a reka je popularna i među pecarošima i lokalnim porodicama koje tu provode slobodno vreme, dodaje Tešić.

Planovi za narednu sezonu već se prave, a glavni cilj lokalne turističke organizacije jeste što bolja promoicija reke Ibar, ali i svih potencijala koje grad Kraljevo ima u toj oblasti.

- Promocija je jako važno i naročito sada koristimo za to moderne tehnologije. To radimo kroz razne kanale – društvene mreže, medijske emisije, sajmove u zemlji i inostranstvu, kao i turističke prezentacije po gradovima. Turistička organizacija Kraljeva je po tome postala prepoznatljiva među kolegama širom Srbije. Pokrenuli smo i nekoliko infrastrukturnih inicijativa, poručuje Tešić.

Turistička organizacija Kraljeva svake godine radi uporednu analizu sa podacima koji se dobijaju iz godine u godinu što se tiče broja noćenja u tom gradu. Nastavljen je trend porasta broja noćenja, tako da je i u odnosu na 2024. godinu, zabeležen porast broja noćenja tokom letnjih meseci, i to za nekih 15%.

- Mi u Turističkoj organizaciji Kraljeva volimo da kažemo da Kraljevo leti može biti odlična zamena za more, jer imamo deset bazena na različitim destinacijama. Pored tih deset bazena, imamo i veliki broj uređenih kupališta na rekama. Ibar je neprevaziđen, tako da posetioci mogu provesti sedam dana u Kraljevu, a da im apsolutno ne bude dosadno, svakog dana mogu menjati bazen ili kupalište, Kraljevo leti, pored kupanja, ima mnogo toga da ponudi. Ovo je jedini grad u Srbiji gde u jednom danu možete videti dva najznačajnija manastira –sedmovratu Žiču i manastir Studenicu, “majku svih manastira”. Na pola puta između njih nalazi se i srednjovekovni grad Maglič, kaže Tešić.

Dodaje da je u 2024. godini ozbiljno počela da se razvija Bogutovačka banja, koja je nekada bila poznata turistička destinacija, a sada se, nakon renoviranja hotela “Mineral”, ponovo vraća na mapu. Pored nje, sve veći broj noćenja beleži i Mataruška banja. Takođe, seoski turizam u Kraljevu je među najrazvijenijima u Srbiji, gde ima oko 200 registrovanih domaćinstava.

- Volimo da kažemo da je Kraljevo “Srbija u malom”, mesto gde možete uživati u istoriji, banjama, prirodi i gastronomiji, poručuje Tešić.