Domaćin drugog Nacionalnog kongresa medicinskih sestara, u organizaciji Udruženja zdravstvenih radnika Loznice, od juče je loznički Zdravstveni centar (ZC). Kongres se drugi put održava u Loznici, traje od 6. do 9. novembra, okupljajući zdravstvene radnike iz zemlje i inostranstva sa ciljem razmene znanja, iskustava i unapređenja prakse u oblasti zdravstvene nege.

Osim predstavnika udruženja iz naše zemlje i svih nekadašnjih jugoslovenskih republika, učestvuju i predstavnici zdravstvenih radnika iz Švedske i Švajcarske. Na skupu će, kako je navedeno iz ZC, biti predstavljen veliki broj različitih i zanimljivih tema iz oblasti zdravstvene zaštite, stručnog usavršavanja i savremene medicinske prakse, a učesnici će imati priliku da razmene iskustva, predstave nova saznanja i razgovaraju o aktuelnim izazovima u zdravstvu. Učesnike je pozdravila gradonačelnica Dragana Lukić koja je rekla da im se obraća ‘’pre svega kao medicinska sestra pa defektolog, a trenutno i gradonačelnica.“

- Neko sam ko u srcu nosi poziv medicinske setre, taj period života me je naučio, ali me i podseća, da naš posao nije samo profesija, to je poziv, misija i način da kroz humanost dotaknemo tuđe živote, unesemo snagu tamo gde je slabost i nadu tamo gde je strah. Vi niste samo stručnjaci, vi ste čuvari humanosti, oni koji pružate ruku ohrabrenja, osmeh podrške i reč utehe koja je pacijentima najpotrebnija - rekla je ona.

Naglasila je i da je na unapređenju zdravstvenog sistema u Srbiji poslednjih godina dosta urađeno, povećane su plate, sagrađene bolnice i zdravstveni objekti. Podsetila je i da je u Loznici sredstvima iz državnog budžeta izgrađen novi hirurško-ginekološki blok, opremljen najsavremenijom opremom, uskoro se očekuje i otvaranje angio-sale, uvode se savremene metode i metodologije, a uporedo se i neprekidno radi na podizanju profesionalnog standarda i podršci stručnom razvoju, kao što je i ovaj kongres. Sve to pokazuju da država i društvo cene vaš rad, posvećenost, ali to ujedno predstavlja i snažan korak ka jačanju zdravstvenog sistema i unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite za naše građane, navela je ona. Kongres je uz reči dobrodošlice otvorila Jadranka Marinković, v.d. direktora ZC, istakavši da je ovaj skup već postao prepoznatljiv po kvalitetu i stručnosti i da je on potvrda da se trud, znanje i posvećenost zdravstvenih radnika prepoznaju i vrednuju.

- U doba brzih promena i velikih izazova u zdravstvenom sistemu dragoceni su ovakvi skupovi jer nas podsećaju na suštinu vašeg i našeg poziva, brigu o čoveku, o zdravlju, kao i o znanju koje svakodnevno treba da unapređujemo - rekla je ona.

Ovaj skup predstavlja značajan korak u jačanju saradnje zdravstvenih radnika regiona, razmenu iskustava i podršku očuvanju profesije medicinskih sestara. Organizatori su istakli da će i ubuduće nastaviti sa aktivnostima koje doprinose stručnoj edukaciji, unapređenju zdravstvene zaštite i povezivanju kolega iz zemlje i regiona.