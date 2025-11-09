Slušaj vest

Oni su mladi, vredni i već u srednjoj školi stekli su prva radna iskustva u učeničkoj zadruzi, kao što se to radilo nekad. Već nekoliko godina u Brodarevu, u okviru Osnovne škole "Svetozar Marković" kod Prijepolja, uspešno radi učenička zadruga "Polimka", koja predstavlja dopunu nastavnim sadržajima, ali i način da đaci steknu praktična znanja i zarade sopstveni dinar.

Oko 300 učenika ove osmoletke uključeno je u rad zadruge, kroz uzgoj i preradu voća, povrća i drugih organskih proizvoda. Trenutno je u toku ceđenje soka od jabuke i pravljenje site, a Ministarstvo prosvete već nekoliko godina prepoznaje značaj zadruge i kroz donacije podržava njen rad.

Direktor škole Amel Kurbegović ističe da su učenici kroz zadrugu spojili teoriju i praksu i da sve što rade ima obrazovni i vaspitni karakter.

- Prvo smo počeli sa plastenicima, a kasnije krenuli u proizvodnju. Imali smo dosta voća po izdvojenim odeljenjima i ovde u blizini škole, pa smo malo-pomalo nabavljali mašine uz podršku Ministarstva prosvete, koje pomaže učeničke zadruge. Danas imamo zatvorenu liniju za proizvodnju soka i džemova, a ove godine po prvi put u Brodarevu pravimo i situ - kaže Kurbegović.

Dodaje da je sve zasnovano na tradiciji i prirodnim procesima, bez zaslađivača i konzervansa.

- Našu ideju podržava država. Prvo smo dobili sušaru kapaciteta 200 kilograma, koju maksimalno koristimo. Sada sve mašine zatvaraju jedan proces u kojem gotovo da nema otpada. Od ostataka jabuke pravimo brašno koje može da koriste osobe osetljive na gluten, kao dodatak hlebu ili drugim proizvodima. To je nešto novo i želimo da ga u budućnosti zaštitimo - dodaje direktor.

Svoj doprinos u radu zadruge svakodnevno daju i učenici, koji kroz ovaj vid učenja povezuju školsku teoriju sa praktičnim znanjem.

Učenik Amar Hanić sa ponosom pokazuje proizvode zadruge.

- Na ovom štandu imamo domaće sokove od jabuke, koji nisu uopšte zaslađeni, nego su sto posto prirodni. Jabuke gajimo na selu, svakodnevno ih beremo, peremo i kroz različite procese dobijamo ovaj divni sok. Naučeno u školi primenjujemo u praksi, a zahvaljujući mašinama koje smo dobili od Ministarstva prosvete, sve je mnogo lakše - kaže on.

Njegov drug Edis dodaje da je proces proizvodnje zanimljiv i koristan.

- Mi smo išli da beremo jabuke, pa smo ih prali, pa kroz mašine cedili sok. Zanimljivo je gledati kako mašine melju jabuke, a usput učimo kako se sve to radi - priča Edis.

Učenička zadruga "Polimka" dokaz je da škola može biti mnogo više od mesta za klasično učenje, prostor gde deca stiču radne navike, odgovornost i preduzetnički duh, ali i ljubav prema prirodi i zdravom načinu života.