Slušaj vest

Povodom Mitrovdana, slave Udruženja ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca, kraj spomenika "Uspenje" u centru Kragujevca položeni su venci i minutom ćutanja odata pošta Kragujevčanima poginulim u ratovima 1991-1999. godine.

- Zajedno sa Udruženjem ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca, Grad Kragujevac obeležava sve značajne datume koji su važni za ovo udruženje, ali i za slobodu, za čuvanje tradicije, istorije, za čuvanje herojstva, slobodarstva i nemerljivih žrtava koje su utkane u slobodu našeg naroda - rekla je Gordana Damnjanović, pomoćnica gradonačelnika Kragujevca, koja je u ime grada položila venac.

1/4 Vidi galeriju Udruženje boraca na dan slave odalo je poštu poginulim Kragujevčanima u ratovima devedesetih Foto: Info služba Grada Kragujevca

Predsednik Udruženja ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca Kragujevac, Milan Andrić, podsetio je da udruženje već 28 godina slavi Svetog velikomučenika Dimitrija, slavu koja je posvećena ratnicima.

- I na današnji dan mislimo na naše poginule borce. Posebnu pažnju smo posvetli njihovim porodicama i želimo da sećanje na njih i poštovanje prema njihovoj žrtvi prenesemo i na mlađe generacije - rekao je Andrić.

Vence kraj spomenika "Uspenje" u centru Kragujevca položili su predstavnici boračkih udruženja, porodica poginulih u ratovima devedesetih i Udruženja veterana organa bezbednosti i vojne policije Srbije.