Slušaj vest

Lozničke škole koje nose ime Vuka Stefanovića Karadžića zajedničkom, svečanom akademijom svoj dan su obeležile sinoć u Vukovom domu kulture. Prigodna proslava organizovana je četvrti put uzastopno, a učestvovali su Gimnazija "Vuk Karadžić", osnovne škole "Vuk Karadžić" iz Loznice i Lipnice, istoimena Osnovna muzička škola i Vukova spomen škola iz Tršića, nazvane po reformatoru srpskog jezika.

Posle "Himne Vuku", u izvođenju hora Gimnazije, u ime direktora svih škola obratio se Vladan Andrić, prvi čovek OŠ "Vuk Karadžić", koja je ujedno obeležavala i šest decenija trajanja.

- Prvi učenici su u našu školi pošli 1965. i od tada pa do danas ona je rasla, menjala se i sazrela u dom znanja prijateljstva i zajedništva. Tokom šest decenija kroz naše učionice prošle su hiljade đaka, mnogi su danas uspešni ljudi, lekari, inženjeri, umetnici, sportisti, profesori, ali svu u sebi nose deo ove škole, Loznice i ime našeg velikog Vuka. Posebno nas raduje da zajedno slavimo sa našim školama koje nose isto ime i čuvaju istu tradiciju - rekao je i dodao:

- Pet škola različitih svetova znanja i stvaralašatva, a jedno ime, jedan duh, jedna misija da čuvamo jezik, kulturu, pismenost i znanje, onako kako nas je Vuk naučio. Večeras ne slavimo samo istoriju jedne škole, već istoriju obrazovanja u našem kraju, tradiciju koju su stvorile generacije učitelja, nastavnika i đaka. Mi koji nosimo Vukovo ime deo smo iste priče o upornosti, znanju i ljubavi prema jeziku i svome narodu. Dragi učenici, na vama je da nastavite tu priču, poštujete prošlost, ali i da hrabro branite budućnost. Da budete radoznali, otvoreni, dobri ljudi jer je to najveća vrednost svake škole - zahvalio se svim sadašnjim i bivšim kolegama koje su deo sebe utkale u škole.

1/5 Vidi galeriju Vukove škole obeležile svoj dan u Loznici Foto: Kurir.rs/T. Ilić

Pomoćnik gradonačelnika Milan Jugović čestitao je školama njihov dan u ime Grada ocenjujući da je u vremenu kada je "sve teže očuvati niti koje nas povezuju", ovo lep primer zajedništva gde se pet škola, okupilo se oko Vukovog imena.

- Osim toga, okupili smo se pre svega oko Vukovskih vrednosti koje su, već više od vek i po, pokretačka snaga našeg društva, kulture i obrazovanja. Biti deo škola, kao učitelj, nastavnik ili đak, koje nose ime našeg velikana je čast i privilegija, ali iznad svega obaveza da sledeći naš zajednički put hodimo stazom koju nam je Vuk prokrčio. Da, dajući sve od sebe, svako od nas izvuče sve ono najbolje kako bi dao makar zrnce da stazu znanja, napretka, kulture, budućim naraštajima ostavimo i širu i lepšu. To možemo učiniti samo zajedničkim snagama, složno, jedinstveno - poručio je Jugović i poželeo da slavljenici i ubuduće imaju mnogo uspeha i dobrih rezultata.

Uz podršku nastavnika učenici svih pet škola priredili su zanimljiv program, a svečanost je završena "Pobednom pesmom" Svetog vladike Nikolaja u izvođenju hora lozničkih gimnazijalaca.