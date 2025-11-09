Slušaj vest

Gimnazija ove godine obeležava Dan pronalazača, postavljanjem slike Hedi Lamar.

I glumica I pronalazač Hedi Lamar smislila je jedan od ključnih patenata za prenos signala pod nazivom " frekventno skakanje".

Foto: T.s.

Postavljanje slike Hedi Lamar u Gimnaziji “Bora Stanković” u Vranju organizovalo je Veće društvenih nauka u saradnji sa učenicima izbornog predmeta Metodologija naučnog istraživanja.

Hedwig Eva Maria Kiesler (09.11.1914 - 19.01.2000) bila je čuvena holivudska glumica crno-belog filma.

Njeno umetničko ime je bilo Hedi Lamar, imala je austrijsko poreklo, pripadala aristokratiji, a njen otac, bogati bankar, potrudio se da bude vrhunski obrazovana.

Foto: T.s.

Ono što, međutim, mali broj ljudi zna jeste da je ona bila i pronalazač: smislila je jedan od ključnih patenata za prenos signala pod nazivom " frekventno skakanje".

Kompletne današnje bežične komunikacije (mobilna telefonija, internet, Wi-Fi, Bluetoot, GPS i slična tehnička rešenja) - napravljeni su korišćenjem ove ideje koju je glumica patentirala 1942.godine.

Foto: T.s.

Pred kraj svog života mogla je da vidi kako svet polako otkriva i njenu naučnu, a ne samo umetničku stranu, ističu uz vranjske Gimnazije..

Čitava Evropa njen rođendan, 9.novembar, slavi kao Dan pronalazača, uz podsećanje na odavanje počasti i zahvalnosti svim ljudima koji su se potrudili da oplemene i olakšaju život na planeti.